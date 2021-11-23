ناجي السرجاني : متأخرات الضرائب العقارية اقتربت من مليار جنيه خلال 4 أشهر

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قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب، وهي العقارات والملاهي والأراضي الزراعية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن ضريبة الأطيان الزراعية متوقفة منذ 4 سنوات، وهناك متأخرات قبل وقفها.

وأضاف ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المتأخرات في الضرائب خلال الـ 4 أشهر الأخيرة في السنة المالية اقتربت من مليار جنيه.

ولفت خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إلى هناك فرق بين الضريبة العقارية والتصرفات العقارية، موضحا أن الثانية يتم فرضها على أي شخص يبيع وحدة عقارية.

وأوضح ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ضريبة التصرفات العقارية كانت نسبتها 2.5 % من قسمة الوحدة لكنها أصبحت شرائح ومبلغ مقطوع.

وأردف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن الضريبة العقارية يتم فرضها سنويا على الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو غير سكنية ويتم جمعها على قسطين.

وأشار إلى أن هناك غرامات يتم فرضها على المتأخرين في سداد الضريبة العقارية، يتم احتسابها وفقا لما يحدده البنك المركزي بناء لسعر الفائدة في هذا الوقت.

واختتم ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن عدد الوحدات العقارية في مصر سيصل إلى 45 مليون شقة بنهاية العام الجاري.