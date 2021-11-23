الضرائب: غرامة تأخير على من يتخلف عن سداد الضريبة العقارية في موعدها

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قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب، وهي العقارات والملاهي والأراضي الزراعية، موضحا أن ضريبة الأطيان الزراعية متوقفة منذ 4 سنوات، وهناك متأخرات قبل وقفها.

وتابع ناجي السرجاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتأخرات في الضرائب خلال الـ 4 أشهر الأخيرة في السنة المالية اقتربت من مليار جنيه، موضحا أن هناك فرق بين الضريبة العقارية والتصرفات العقارية، موضحا أن الثانية يتم فرضها على أي شخص يبيع وحدة عقارية.

وأوضح ناجي السرجاني، أن ضريبة التصرفات العقارية كانت نسبتها 2.5 % من قسمة الوحدة لكنها أصبحت شرائح ومبلغ مقطوع.

وأردف ناجي السرجاني ، أن الضريبة العقارية يتم فرضها سنويا على الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو غير سكنية ويتم جمعها على قسطين.

وأشار ناجي السرجاني إلى أن هناك غرامات يتم فرضها على المتأخرين في سداد الضريبة العقارية، يتم احتسابها وفقا لما يحدده البنك المركزي بناء لسعر الفائدة في هذا الوقت.