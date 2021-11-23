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القبض على مواطن أحرق جهازي ساهر

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وزير العدل يلتقي نظيره المصري لتعزيز التعاون العدلي

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، في مقر وزارة العدل المصرية، بوزير العدل بجمهورية العربية المستشار...

bb00bd86ba.jpgالرياض: الوطن
5f148356a8.jpg18 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 160 كيلوجراما من القات في الدائر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160)...

icon-byline.pngجازان الوطن
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

النائب العام يوجه بالقبض على شخص أساء للذات الإلهية

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمرا بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png18 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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