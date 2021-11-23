القبض على مواطن أحرق جهازي ساهر
التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، في مقر وزارة العدل المصرية، بوزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار...
الرياض: الوطن
18 ربيع الثاني 1443 هـ
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160)...
جازان الوطن
18 ربيع الثاني 1443 هـ
صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمرا بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج...
الرياض : الوطن
18 ربيع الثاني 1443 هـ