الداخلية: ضبط مسئولى مطبعة تقوم بطباعة الملازم لسنوات دراسية ومواد تعليمية مختلفة

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اعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة بطباعة العديد من الملازم لسنوات دراسية ومواد تعليمية مختلفة وجميع تلك المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وتم التقابل مع (مالك المطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (7280 مطبوع تعليمى وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه مالك المطبعة وإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.