خالد الجندي: الدعاء للسيسي يحرق قلوب أعداء الأمة

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أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن فخره واعتزازه بجهود الرئيس عبدالفتاح في قمة «الكوميسا»، متابعا: «ربنا يطول في عمره وعافيته، ويحشرنا معه في الجنة».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، أن الدعاء للرئيس السيسي يحرق قلوب أعداء الأمة، لذلك هو حريص على قوله، متابعا مجددا: «ربنا يحشرنا معه في الجنة بمشيئة الله».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي رجل صالح، ويعمل ليلًا ونهارا من أجل مصلحة مصر، متابعا: «ربنا يعطيه الصحة، هو يعمل ليل ونهار لصالح المجتمع، الرئيس السيسي مسؤول عن 100 مليون مصري ويقود البلد».

وأشار إلى أن مصر شهدت استقرار ونهضة في كل المجالات، معقبا: «عندنا بناء وتعمير لم يحدث منذ فترة كبيرة.. أكثروا من الدعاء للرئيس السيسي وإن كره الحاقدون».