بعد رحيل «المكنسة».. انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح الحكومية في الإسكندرية غدًا

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية غدًا الأربعاء، وذلك بعد التعامل مع جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها الإسكندرية أمس.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان، الثلاثاء، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية، تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.