  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد رحيل «المكنسة».. انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح الحكومية في الإسكندرية غدًا

Print
بعد رحيل «المكنسة».. انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح الحكومية في الإسكندرية غدًا بعد رحيل «المكنسة».. انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح الحكومية في الإسكندرية غدًا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية غدًا الأربعاء، وذلك بعد التعامل مع جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها الإسكندرية أمس.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان، الثلاثاء، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية، تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة