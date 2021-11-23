«فودة» يتفقد أعمال الطرق والمحاور الرئيسية في إطار التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سينا عدة مشروعات هامة في مجال تطوير وتوسعة الطرق وإنشاء المحاور الرئيسية والتجميل لعدداً من المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها منها الطريق الواصل بين محطة اتوبيس شرق الدلتا ومحطة تموين السيارات «موبيل» ماراً بالكوبري وجامعة الملك سلمان الدولية ومدينة الشباب والرياضة، ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وهو يعتبر من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، والطريق بطول 3 كم تشمل الأعمال توسعة ورصف وتخطيط وتحميل الطريق ويشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين ويسار.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق أيقونة السلام إلى مدخل شرم الشيخ دهب ماراً بمركز الحضارة الإنسانية بطول 5 كم يشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين و5 حارات مرورية يسار بالاضافة لأعمال التشجير والتخطيط وطريق محوراً رئيسياً هاماً يسهل الحركة المرورية للمتجه من طريق السلام أو المطار إلى الطريق الأوسط ومركز الحضارة ومنطقة نبق بالإضافة للمتجه من شرم الشيخ إلى دهب.

وتابع المحافظ خلال الجولة تطوير وتوسعة وتجميل شارع مجلس المدينة بطول 3 كم وهو أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى مجلس مدينة شرم الشيخ في إطار تطوير منطقة هضبة ام السيد.

وأثنى المحافظ على الأعمال والجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمدينة والشركات المنفذة والجهات المعاونة وحرص محافظ جنوب سيناء على التقاط الصور التذكارية مع العمال والمهندسين تحفيزاً وتشجيعاً لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود السولية رئس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، والمهتندس محمد السكري استشاري جهاز التعمير لاعمال التشجير واللاند سكيب.