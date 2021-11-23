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قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري، إن الإقليم يحتل المرتبة الثالثة، من حيث أعلى معدل للوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المنظري قوله، في كلمة بمناسبة إطلاق عقد العمل الجديد من أجل السلامة على الطرق 2021- 2030 وإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق، وخطة العمل العالمية الخاصة به، إن أكثر المتضررين من التصادمات على الطرق شباب في أوج القدرة الإنتاجية، وفق بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة الثلاثاء.

وتابع، إن التصادمات على الطرق تأتي ضمن الأسباب الخمسة الرئيسة للوفاة في صفوف المراهقين والشباب في الإقليم، وفي بعض البلدان تكون التصادمات على الطرق هي السبب الرئيس للوفاة بين أفراد هذه الفئة العمرية، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وبيّن المنظري، أن الخطةُ تدعو الحكوماتِ إلى تأمين الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق خفض لا يقل عن 50% في الإصابات الخطيرة والوفيات بحلول عام 2030.