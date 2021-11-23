راندا عبد السلام تخوض مغامرة جديدة مع مسلسل «عالم w»

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تواصل الفنانة راندا عبدالسلام، تصوير مشاهدها في مسلسل «عالم w» إخراج ياسين حسن، تأليف كريم اسامة، انتاج سيف عريبي، ويشارك في بطولته الفنان محمد لطفي، حمادة هلال، شريف رمزي، محمد الشرنوبي، محمد مكاوي، داليا شوقي، جوليا شواشي.

المسلسل يتكون من عدة مواسم، عن سلسلة سوبر هيرو، ويعرض قريبًا على إحدى المنصات الرقمية الكبرى.

من جانبه أكد منتج العمل سيف عريبي، أنه دائما ما يبحث عن الأبتكار والتجديد في أعماله بدءاً من الفكرة وصولاً للوجوه الفنية ومؤمن بفكرة الفرصة للكتاب والمطربين والممثلين وللمخرجين، وأي فنان حقيقي لأنه مؤمن بحق إعطاء الفرص، وأن الموهبة الحقيقية تفرض نفسها، وأن أعظم نجوم العالم كانوا يوماً ما وجوهًا جديدة، ووجوه اليوم الجديدة ستصبح نجوم الصف الأول غداً، فخور بهم جميعاً وأتمنى لهم التوفيق دائمًا.