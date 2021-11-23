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واصلت أسعار الذهب اليوم فى مصر الانخفاض لليوم الثاني على التوالي منذ بدء عودة البورصات العالمية للعمل من العطلة الأسبوعية، ليصل الإنخفاض إلي 25 جنيهًا مساء اليوم الثلاثاء 23-11-2021، بالتزامن مع استمرار الانخفاض عالميًا.

انخفضت أسعار الذهب عيار 21 اليوم لتصل إلي لجميع الأعيرة وكانت الأسعار كما يلي:

وانخفضت أسعار الذهب عيار 24 إلي 897 جنيهًا مساء اليوم فى حين كانت الأسعار 922 جنيهًا مساء يوم الأحد 21-11-2021 قبل بدء عمل البورصات العالمية، وليصل حجم الإنخفاض إلي 25 جنيهًا خلال أقل من يومين.

عيار 24 إلي 897 جنيهًا مساء اليوم فى حين كانت الأسعار 922 جنيهًا مساء يوم الأحد 21-11-2021 قبل بدء عمل البورصات العالمية، وليصل حجم الإنخفاض إلي 25 جنيهًا خلال أقل من يومين. وهبط سعر جرام الذهب اليوم فى مصر عيار 21 إلي 785 جنيهًا بدلاً من 807 جنيهًا مساء الأحد الماضي، بانخفاض قدرة 22 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم من نوع عيار 18 إلي 673 جنيهًا بدلاً من 691 جنيهًا مساء الأحد الماضي، بانخفاض قدره 18 جنيهًا.

ووصل سعر الذهب فى مصر عيار 14 إلي 523 جنيهًا مساء الثلاثاء.

مقارنة سعر جرام الذهب فى مصر صباح اليوم الثلاثاء مع الأسعار فى المساء.

تستعرض المصري اليوم مع حضراتكم أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء، لبيان الانخفاض فى أسعار الذهب مساء اليوم عن الصباح، وكانت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم الثلاثاء 906 جنيهًا وانخفض فى المساء إلي 897 بانخفاض قدره 9 جنيهات حت الساعة السابعة مساءا.

بلغ سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم 793 جنيهًا، وانخفض فى المساء إلي 785 بانخفاض قدره 8 جنيهات خلال 8 ساعات عمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءا.

وكان سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 679 جنيهًا، وهبط فى المساء 673 جنيهًا، بانخفاض قدره 6 جنيهات.

وكان السعر للذهب عيار 14 صباح اليوم 527 جنيهًا لينخفض فى المساء إلي 523 جنيهًا بانخفاض قدره 4 جنيهات.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب عالميًا هبوطًا كبيرًا لليوم الثاني على التوالي لكل من العقود الفورية والآجلة.

وبلغ سعر أوقية الذهب للعقود الفورية فى السابعة مساءًا بتوقيت مصر اليوم إلي 1782 دولار بانخفاض قدره 1.21%، وكان السعر الإفتتاحي 1803.80 دولار، وتحركت الأسعار اليوم فى نطاق 1812.40-1782.12 دولار.

ووصل سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة حوالي السابعة مساءًا بتوقيت مصر إلي 1782 دولار بانخفاض قدره 1.32%، وكان السعر الإفتتاحي 1807.01 دولار، وتحركت الأسعار اليوم فى نطاق 1812.45-1781.45 دولار.

أسباب تقلبات سعر الذهب عالميًا

يعتقد الكثير من المحللين أن تأرجح سعر الذهب عالميًا بين الصعود الكبير والهبوط الكبير يرجع إلي حالات القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا وظهور تحورات جديدة عنه، وكذلك تزايد أعداد الأشخاص الذين تعاطوا اللقاح.

ويعتقد الكثيرون أن أسعار الذهب ستسقر مع عطلة عيد الشكر يوم الخميس المقبل فى أمريكا.

ويعتقد بعض الخبراء أنه من الأفضل الشراء هذا الأسبوع رغم أن أحجام التداول فى البورصات العالمية ستكون ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر، بما ربما يؤدي إلي تقلبات كبيرة بسببب ضعف حجم التداول.

ويعتقد البعض أن خطة الانعاش الاقتصادي فى أمريكا ربما تدفع سوق الذهب إلي الارتفاع، رغم أنها ربما تتأخر حتى يناير المقبل.

ويري بعض الخبراء أن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا إلي مستويات قياسية محددة ربما يؤدي إلي زيادة عمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية، بما يدفع إلي بيع الذهب وتحويله إلي أموال سائل.

ويري خبراء اقتصاديين أن الضرر الذي يمكن أن يحدثه الإسراع فى خطة التحفيز المالي على الإقتصاد الأمريكي خطير، وأنه لن يكون هناك ارتفاع كبير فى سعر الذهب بدون وجود خطة تحفيز كبيرة ومؤثرة.

ويري البعض أن الأسعار العالمية خلال الأسبوع الماضي كانت محصلة لتصريحات متضاربة بين ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، و جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، والذى طلب خلالها وزير الخزانة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة الأموال غير المستخدمة للخزانة العامة .

وتلك التصريحات تعنى انتهاء برنامج الاقراض خلال جائحة كورونا بنهاية هذا العام، وهو ما رفضه بنك الاحتياطي فى بيان بأنه مازالك هناك حاجة إلي الاستمرار فى برنامج الاقراض لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا.

مؤشرات هامة تحدد توجهات سعر أوقية الذهب

هناك أحداث هامة منتظرة غدًا وأهمها ما سيسفر عه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث من العام والذي يتم اعلانه غدًا الأربعاء.

وتعتبر أهم تلك الأرقام المنتظرة التى تؤثر على أسعار الذهب هي اعانات البطالة وطلبات السلع المعمرة ومؤشرات أسعار الإنفاق على الاستهلاك الشخصي.

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