طارق محجوب يتولى تدريب الرجاء

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قررت إدارة نادي الرجاء المطروحي تعيين طارق محجوب، نجم غزل المحلة السابق، مديرًا فنيًا للفريق الأول في ولاية جديدة.

ويعد محجوب من أبرز الأسماء التدريبية في دوري الدرجة الثانية، حيث سبق له قيادة غزل المحلة، ومالية كفر الزيات، بالإضافة إلى التواجد كمدرب عام رفقة خالد عيد في عدد من التجارب.

ويعيش الرجاء المطروحي فترات غير جيدة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع الأداء ونزيف النقاط المستمر، وهو ما جعل الفريق في قاع جدول ترتيب مجموعة بحري.

وسيتعين على طارق محجوب استغلال المواجهات المتبقية في الدور الأول لتضييق الفارق مع منافسيه والاقتراب من منتصف الجدول لتفادي السقوط إلى الدرجة الثالثة.

ويجيد مدرب غزل المحلة السابق، معرفة الأجواء في المدينة الساحلية، كما أنه يتسلح بتجاربه النجاحه سابقًا في قيادة الفريق للعبور من الموقف الصعب.