نقيب الممثلين وعمرو الليثي أول الحاضرين عزاء سهير البابلي

★ ★ ★ ★ ★

حضر منذ قليل، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والاعلامي عمرو الليثي إلى عزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي، والذي اقيم بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر .

وتم تشييع جثمان الراحلة سهير البابلي، أمس الإثنين، بحضور العديد من مشاهير الوسط الفني، أبرزهم دنيا سمير غانم ورامي رضوان .

ورحلت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن عالمنا، مساء أول أمس الأحد، داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.