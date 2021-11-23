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اعتماد الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق

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اعتماد الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق اعتماد الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق

عقدت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الزقازيق، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس ورئيس اللجنة، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب نائباً لرئيس اللجنة، وذلك طبقاً للجدول الزمني المعلن للإجراءات الانتخابية، حيث كان مخصصاً اليوم للنظر في الطعون الانتخابيه المقدمة من الطلاب، إلا أنه لم يتقدم أحد بأي طعون، وعليه قامت اللجنة باعتماد الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بكافة كليات الجامعة وعددها 21 كلية، طبقاً للكشوف النهائية وإرسالها لكل الكليات، وفقاً لما حدده الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي2021 / 2022،على أن يكون إعلان الكشوف النهائية يوم 24، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر.

جدير بالذكر أن اللجنة تشكلت بعضوية كل من الدكتور عبدالرؤوف هاشم محمد المستشار القانونى لرئيس الجامعة، والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والدكتور أسامة عبدالمنعم عميد كلية الزراعة، والدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري، والدكتور نصر عبدالوهاب عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أحمد محمد عنانى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، وأدهم عزت مدير مكتب رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشاعر القائم بأعمال مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، وأشرف عامر مدير الشؤون القانونية بالجامعة.

المصرى اليوم

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