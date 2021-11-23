حلا شيحة وزوجها معز مسعود .. أول الحاضرين لعزاء سهير البابلي (صورة)

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توافد الفنانين على العزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان أول الحاضرين لتقديم العزاء الفنانة حلا شيحة وزوجها الداعية معز مسعود.

معز مسعود

وتم تشييع جثمان الراحلة سهير البابلي، أمس الاثنين، بحضور العديد من مشاهير الوسط الفني، أبرزهم دنيا سمير غانم ورامي رضوان .

ورحلت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن عالمنا، مساء أمس الأحد داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا.

وولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.