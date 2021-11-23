إيقاف وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات من «المهن الموسيقية» لـ حسن أبو الروس

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قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر توقيع غرامة على الفنان حسن أبوالروس، وقدرها ٢٠ ألف جنيه، وإيقافه لمدة ١٥يوم من تاريخ صدور قرار الإيقاف والتحويل للتحقيق.

وخضع حسن أبوالروس لتحقيق رسمي، بحضور لجنة من النقابة يترأسها المستشار القانوني للنقابة علاء عامر، سعد متولي رئسي الشؤون القانونية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، منهم الفنان حلمي عبدالباقي، وسكرتير النقابة أحمد رمضان والمايسترو حمادة أبواليزيد.

ومعروف أن سبب إيقاف حسن أبوالروس يعود لإحياءه حفلين بمهرجان الجونة السينمائي دون الحصول على تصريح من النقابة، إضافة لعدم التزامه بملابس ملتزمة على خشبة المسرح وعدم امتثاله لقرارات النقابة.

وكانت آخر قرارات النقابةمنع 20 مؤدي لاغاني المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة الأمر الذي أثار جدلا واسعا بمجرد إصداره .

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي لكل من كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد علي الشهير بـ مسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا. عنبة.