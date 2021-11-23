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لم يقدم أي سبب رسمي.. استقالة مفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا

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لم يقدم أي سبب رسمي.. استقالة مفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا لم يقدم أي سبب رسمي.. استقالة مفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا
لم يمض عام على تسلمه منصبه

لم يقدم أي سبب رسمي.. استقالة مفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا

ذكرت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، اليوم "الثلاثاء"، أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش، استقال من منصبه بعد أقل من عام من تعيينه في يناير الماضي.

وأضافت أن "كوبيش" لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.

من جانبه بين مصدر دبلوماسي أن "كوبيش" ربما يشعر بأنه لا يتمتع بدعم كاف؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وانقسم مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بشأن مسالة إعادة تنظيم قيادة البعثة السياسية الأممية إلى ليبيا؛ إذ طالب عدد من أعضاء المجلس بنقل منصب الموفد من جنيف إلى طرابلس.

وتسلّم "كوبيش" "69 عامًا"، الذي كان موفدًا أممياً سابقاً إلى لبنان، مهامه كممثل خاص للأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي.

ويأتي انسحابه المفاجئ من الملف الليبي غداة إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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