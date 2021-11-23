  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النعيمة" يلهب حماس الهلاليين بدخوله بكأس دوري الأبطال

Print
"النعيمة" يلهب حماس الهلاليين بدخوله بكأس دوري الأبطال "النعيمة" يلهب حماس الهلاليين بدخوله بكأس دوري الأبطال

دخل صالح النعيمة قائد نادي الهلال السابق إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض حاملًا كأس بطولة دوري أبطال آسيا 2021 قبل بداية المباراة النهائية للمسابقة والتي تجمع بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يحمل لاعب من الهلال ولاعب من بوهانج الكوري الجنوبي كأس دوري أبطال آسيا للدخول به في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض خلال نهائي دوري أبطال آسيا .

وكان الدولي المعتزل صالح النعيمة قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا قد حمل كأس البطولة قبل بداية ذهاب نهائي نسخة 2019 والتي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني والتي فاز بها الهلال بهدف نظيف قبل أن يكرر الهلال فوزه في مباراة الإياب باليابان بهدفين نظيفين ليحقق اللقب الثالث بتاريخه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار