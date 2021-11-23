إتمام إنشاء 5 محطات غاز طبيعي وشحن بالكهرباء في شرم الشيخ

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أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وشحن السيارات بالكهرباء، منها 4 محطات قامت بها المدينة، بالإضافة إلى المحطة الخامسة التي تطورها وزارة البترول «محطة مدخل شرم / دهب»، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة وتحويل الأتوبيسات وجميع وسائل النقل الجماعي وسيارات التاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، أو الكهرباء لتكون ضمن المدن الخضراء في إطار استضافة المدينة لقمة المناخ في نهاية العام القادم 2022.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمرور على محطات التموين بالغاز والكهرباء بالمدينة، وهي محطات تموين هضبة أم السيد، ومحطة تموين السوق القديم، ومحطة تموين شرق الدلتا، ومحطة تموين مدخل بوابة شرم الشيخ، ومحطة تموين مدخل شرم الشيخ/ دهب.