«مياه المنيا»: نشر رسائل للتوعية بمبادرة حياة كريمة لـ 3000 طالب بمدارس دير مواس

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أكد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تنظيم حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، لنشر الوعي الثقافي لدى الطلاب في العديد من المجالات، منها التعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ورفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال «جبر»، إن الفعاليات يجري تنفيذها بتوجيهات من اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة وبالتنسيق بين ادارة التوعية العامة بالشركة وادارة خدمة المواطنين بالمحافظة وادارة حقوق الانسان ومديرية التربية والتعليم ودعم منظمة الامم المتحدة للطفولة ( يونيسف) .

وأضاف «جبر»، إنه تم استهداف مدارس قرى مركز دير مواس (مدرسة المنار الابتدائية – مدرسة امهات المستقبل-مدرسة عزبة فرجاني- مدرسة على بن ابي طالب- مدرسة الحسابية) لعدد 3000 طالب وطالبة مع تكثيف الحملات التوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الامن للصرف الصحي والحفاظ على المشروعات القومية والمشاركة فيها والحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم.