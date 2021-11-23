ثقافة القليوبية تناقش خطورة الزواج المبكر على المرأة

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عقد قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان «المرأة والزواج المبكر» حاضرتها منى محفوظ، استهلتها بتعريف الزواج المبكر أو ما يسمى بزواج الأطفال على أنه الزواج الذي يكون فيه عمر أحد الطرفين دون سن ١٨ عاما، كما تعد الفتيات الصغيرات هن الأكثر تأثرا بظاهرة الزواج المبكر، حيث إن بعض الأسر تفرض على الطفلة شريك حياتها المستقبلي منذ ولادتها، كما تناولت أسباب الزواج المبكر وآثاره النفسية والصحية، والضرر الذي سوف يعود على الزوجة بعد زواجها، إلى جانب تنظيم نادي تكنولوجية المعلومات بالقصر لمحاضرتان الأولى حول طرق تقسيم الهارد، والثانية بعنوان «إحتراف الإنترنت في الصغر»، كما نفذت ورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية، وورشة تفصيل ملابس تدريب عماد عبدالهادي بنادي المرأة بالقصر، بالإضافة لعرض فني لفرقة الآلات النحاسية بقيادة الفنان جون طلعت.

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة كتاب «إستراتيجية الإدارة اليابانية» تأليف إبراهيم عبدالله المنيف، أعدها عادل عبدالمحسن، يلقى الكتاب الضوء على التجربة اليابانية في الإدارة الإستراتيجية وكيف تحقق لليابان التنمية والتطوير مع ندرة الثروات الطبيعية؟وهل يمكن نقل واستنساخ الأسس والأفكار والمفاهيم الإدارية اليابانية في عالمنا العربى، كما نظم بيت ثقافة القلج، قراءة في كتاب «الصحة الإليكترونية» تأليف المهندس عبدالحميد بسيوني.

نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية، ورشة حكي بمشاركة الأطفال رواد المكتبة لقصة «قطار لا يقول توت»، أعدتها سماح عبدالنبي، كما استقبلت مكتبة كفر عبيان، مجموعة من طلاب مدرسة كفر عبيان الإبتدائية المشتركة، تم خلالها عدد من الأنشطة ومنها مسابقة في القراءة الحرة، أعقبها تلخيص للكتاب من جانب الطلاب، فيما نظمت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة ورشة رسم حر للأطفال.