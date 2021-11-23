نائب محافظ قنا يتابع حالات التسمم في نجع حمادي ..ويؤكد خروج معظم المصابين

★ ★ ★ ★ ★

انتقل حازم عمر نائب المحافظ إلى مستشفى نجع حمادي العام للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ الذين أصيبوا باشتباه تسمم وتماثلهم للشفاء ومتابعة خروجهم إلى منازلهم بصحبة ذويهم وذلك على خلفية إصابه 50 تلميذ وتلميذة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية باشتباه تسمم عقب تناولهم الوجبة المدرسية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .

نائب محافظ قنا يتابع تسمم تلاميذ الوجبة المدرسية

وقال عمر أن جميع الحالات تتلقى كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفى عقب تحسنهم وجاري متابعة الحالات القليلة المتبقية

نائب محافظ قنا يتابع تسمم تلاميذ الوجبة المدرسية

يذكر أن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا قد اعلن صباح اليوم عن وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقته بجميع مدارس قنا لحين وصول نتائج العينات العشوائية من الوجبات المدرسية فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر نائب المحافظ، مكونة من ممثلي مديريات الصحة «الطب الوقائي» والتربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدارس لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية .

نائب محافظ قنا يتابع تسمم تلاميذ الوجبة المدرسية

نائب محافظ قنا يتابع تسمم تلاميذ الوجبة المدرسية