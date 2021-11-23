ضبط 19 وحدة صوت بموتوسيكلات دليفري بالزقازيق للحد من ظاهرة الضوضاء بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول الزقازيق، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق، بتنفيذ حملة مكبرة لضبط سائقي موتوسيكلات الدليفري، والتي يقوم أصحابها بتركيب أو تشغيل وحدات صوت كبيرة الحجم أثناء السير بشوارع المدينة ،وذلك لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام آلات الصوت المرتفعة والمزعجة.

وفي هذا الإطار قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع رئيسي حي أول وثان الزقازيق، بتشكيل فرق عمل للإنتشار بشوارع مدينة الزقازيق، وذلك لرصد سائقي موتوسيكلات الدليفري المستخدمة لوحدات الصوت المزعجة، واتخاذ اللازم حيالهم.

وأوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أن فرق العمل المشكلة تمكنت من ضبط 19 موتوسيكل دليفري، يقوم أصحابها بتشغيل وحدات صوت كبيرة الحجم، وتم التحفظ عليها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.