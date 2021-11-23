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ورشة عمل باللغة الفرنسية " مناقشة القضايا المعاصرة بكلية السن الاقصر

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ورشة عمل باللغة الفرنسية " مناقشة القضايا المعاصرة بكلية السن الاقصر ورشة عمل باللغة الفرنسية " مناقشة القضايا المعاصرة بكلية السن الاقصر

نظم قسم اللغة الفرنسية بالكلية ورشة عمل متميزة بعنوان «اللغة الفرنسية والقضايا المعاصرة»، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، والدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن .

ووفقا لكلية الالسن، تكونت ورشة العمل من ست مجموعات من طلاب القسم وتضمنت، تنظيم مسابقة بين المجموعات، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات بين كل مجموعتين منها؛ ، ومستقبلنا مع دراسة اللغة الفرنسية، وسائل التواصل الاجتماعي .

جاء ذلك بمتابعة وإشراف الدكتورة ليلة يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حمزة المشرف على قسم اللغة الفرنسية، وإعداد الورشة من جانب؛ الدكتورة يسرا محمد حلمي، والدكتورة إلهام على عيسى، بتنظيم مشيرة محمود وأروى أحمد .

أبدى الطلاب حماسًا كبيرًا خلال ممارسة اللغة الفرنسية في عرض القضايا ومناقشتها مع مصاحبة الترجمة باللغة العربية، وشهدت الورشة تفاعل الطلاب من خلال العمل الجماعي المنظم والذي يهدف إلى تدريب طلاب القسم على الممارسة الفعلية للغة في عرض قضايا معاصرة.

المصرى اليوم

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