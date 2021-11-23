"النعيمة" يلهب حماس الهلاليين بدخوله بكأس دوري الأبطال

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دخل صالح النعيمة قائد نادي الهلال السابق إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض حاملًا كأس بطولة دوري أبطال آسيا 2021 قبل بداية المباراة النهائية للمسابقة والتي تجمع بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يحمل لاعب من الهلال ولاعب من بوهانج الكوري الجنوبي كأس دوري أبطال آسيا للدخول به في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض خلال نهائي دوري أبطال آسيا .

وكان الدولي المعتزل صالح النعيمة قائد فريق الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا قد حمل كأس البطولة قبل بداية ذهاب نهائي نسخة 2019 والتي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني والتي فاز بها الهلال بهدف نظيف قبل أن يكرر الهلال فوزه في مباراة الإياب باليابان بهدفين نظيفين ليحقق اللقب الثالث بتاريخه.