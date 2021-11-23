مؤسسة فاروق حسني تخصص 100 ألف جنيه لمسابقة التصوير الفوتوغرافي

★ ★ ★ ★ ★

فى يوم الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ وبمقر مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون بالزمالك اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافى للفرز والتقييم والتصويت على الأعمال الفنية المتقدمة للجائزة، وذلك طبقاً لمعايير التقييم الأتية: (الفكرة الإبداعية- الإضاءة -التكوين الجمالى- والإخراج الجمالى)، حيث تقدم للمسابقة عدد ١٧٣ مصورا فوتوغرافيا من ٢١ محافظة على مستوى جمهورية مصر العربية بـ٤٩٤ صورة فوتوغرافية.

حيث تبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنيه مقسمة إلى ٥٠ خمسين ألف جنيه الجائزة الأولى، وثلاثين ألف جنيه الجائزة الثانية، وعشرين ألف جنيه الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافى كلا من الفنان أنسى أبوسيف مهندس الديكور السينمائى، والدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة، والفنان أيمن لطفى والفنان عماد عبدالهادى، والفنان أيمن نصار. وسوف يعلن عن أسماء الفائزين فى حفل توزيع الجوائز وافتتاح المعرض الجماعى للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية.

من الجدير بالذكر أنه قد تم فتح باب الاشتراك لجائزة التصوير الفوتوغرافى عن طريق الموقع الإلكترونى للمؤسسة فقط فى الأول من سبتمبر الماضى، وتم غلق باب الاشتراك فى الأول من نوفمبر الحالى.