الأقل من 18 عاما.. طلاب جامعة بنها يتلقون لقاح كورونا

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تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ،أعمال تطعيم الطلاب بالإدارة الطبية ومركز الاختبارات الإلكترونية وذلك بحضور الدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية، وذلك في إطار حرص الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة على تطعيم منسوبي الجامعة بلقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن نائب رئيس الجامعة اطمأن على إجراءات التطعيم للطلاب الأقل من 18 عاما بلقاح فايزر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة بالإضافة الى النقاط المشتركة لتطعيم منسوبيها.

كما تفقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي داخل مركز الاختبارات والتي تجري على فترتين حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.