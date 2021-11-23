«مانهارت» تجري تحسينات على «بي إم دبليو M850i» لتنافس الأجيال الجديدة

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أجرت شركة السيارات الألمانية «مانهارت» العديد من التعديلات على السيارة «M850i» كابورليه، التابعة لشركة «بي إم دبليو» لتمنحها انتعاشه تميزها عن السيارات عامنا الحالي.

وعملت الشركية على ترقية وتحويل المحرك ثماني الأسطوانات ليقدم قوة 710 حصان و925 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى، فيما أصبحت اسم السيارة «MH8 700»، وفقًا للموقع الإخباري «gtspirit».

كما أصبحت الزيادة في الطاقة ممكنة بفضل إعادة رسم خرائط «Manhart ECU» بالاقتران مع المبردات الداخلية الجديدة وفلاتر الهواء الرياضية والشواحن التوربينية التي تمت ترقيتها والتي تعد أقوى بكثير من الشواحن القياسية، بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات بينما ظل نظام الكبح قياسيًا.

يتم تشغيل السيارة ​​المكشوفة بواسطة محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر يوفر قوة قصوى تبلغ 530 حصان و750 نيوتن متر من عزم الدوران بشكل قياسي.

وتم تجهيز «MH8 700» الجديدة أيضًا بنظام عادم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع صمام تحكم.

يتميز الجزء الخارجي من السيارة الجديدة بجناحين أمامي وخلفي، كل منها مصنوع من الكربون ومشتت هواء جديد والهيكل الأسود مصقول بزخارف ذهبية.

تم تزويد السيارة بمجموعة عجلات «Manhart Concave One» مقاس«9×20» و«10.5×20» بوصة مثبتة على إطارات عالية الأداء بقياس 245/35 و275/30، بالإضافة إلى ذلك، تعمل نوابض مانهارت الخافضة بواسطة «H&R» على خفض السيارة بمقدار 30 ملم لتحسين ثبات السيارة وخفة حركتها.

وتعد شركة «مانهارت» هي شركة للتعديلات وواحدة من أقوى شركات تعديل السيارات حول العالم، والتي تساهم في تحسين وترقية السيارات لدى شركات السيارات العالمية المتنوعة.