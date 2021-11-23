القصه القصيره محاضرات وورش فنية ومناقشات بالمنيا

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادي أدب بيت ثقافة مطاي أمسية أدبية بعنوان «القصه القصيره بين المنظور العربى والغربى» حاضرها الدكتور موسى نجيب موسى، ناصر محمد عاشور، وقد تحدث دكتور موسى نجيب موسى عند بديات ظهور الفن القصصي في أوروبا، الذي أخذ يتطور كثيرا وظهرت الملامح كامله لهذا الفن في أعمال العديد من المبدعين في أوروبا، وفى مصر ظهرت بواكير الأعمال القصصية على يد محمود تيمور ومحمود طاهر لاشين ونبغه في هذا الفن على المستوى المصرى وألعربى وياتى على رائسهم المبدع الدكتور يوسف ادريس ويحى حقى ورجب سعد السيد ومحمد المخزنجى.

و تحدث الروائي ناصر محمد عاشور عن تطور فن القصه القصيره من حيث ملامح البناء وتقنيات الكتابه القصصية، حيث ذكر أن القصه بدأت بالشكل التيمورى الذي اعتمد على الاغرق في الوصف وبطء الايقاع وظلت تتطور القصه عبر الحقب الزمنيه المختلفه حتى جائه جيل الستينيات الذي نقل فن كتابه القصه القصيره نقلتا كبيره ومن أبرز المجددين في هذا الفن محمد مستجاب ويوسف ادريس ويحى حقى ونجيب محفوظ واختتمت الامسيه بفتح حوار مع الحاضرين ولمناقشة أفكارهم ومنهم منار محمد، يوسف موسى، احمد سيد، على السيد، ناصر عاشور، ثناء نادى هانى رمضان.

و قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم وثائقى بعنوان طه حسين، ونظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنيه بعنوان «رسم رمز من رموز المحافظة» مع الفنان إيهاب نادي، وذلك مع طلاب مدرسة الشهيد محمد حامد الاعدادية بنات، وناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «مصر ومثلث التلوث» من تأليف د. نبيل حنفي، ناقشه محرم عبدالغني، ويتناول الكتاب مشكلة التلوث في مصر بانواعة المختلفة واسبابها وتأثيرها والجهود التي تبذلها الدولة للحد من التلوث، وأقامت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة بعنوان «استخدام الدوال في برنامج اكسل» قدمها محسب عبدالحميد.