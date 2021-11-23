شوشة: تيسرات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مدارس التربية الخاصة

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تقديم تيسيرات جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة ودعم مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ في اجتماع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة ( المنعقد بعد ظهر اليوم برئاسته، وبحضور النائب ابراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عمر على محمد مدير الهلال الأحمر المصرى، الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة ومقرر عام المجلس، وعبدالرحمن قويدر مسؤول الدمج بالتربية والتعليم، إلى جانب المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، وباقى أعضاء المجلس)، أن هناك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية.. مشيرا إلى ضرورة متابعة القرارات السابقة للمجلس للتأكد من تنفيذها وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع.. حيث أنهم من الفئات المحتاجة لكل رعاية من الجميع.

ووجه المحافظ باستفادة مدارس التربية الخاصة من الدعم المقدم من اليونيسيف لمدارس المحافظة من أدوات ومستلزمات مدرسية وأجهزة ومعدات خاصة بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا تخصيص عدد من الكراسى للمعاقين عن طريق مؤسسة مصر الخير.

وأشار المحافظ إلى التوجيهات الرئاسية بالقضاء على التنمر، وتخصيص فقرة خاصة لهذا الموضوع ضمن برنامج الاحتفال بيوم ذوى الاحتياجات الخاصة .

كما قرر المحافظ منح ذوى الاحتياجات الخاصة تخفيضا قدره 25 % عن الأسعار السائدة على مستوى قاعات المناسبات والأفراح بالمحافظة، وتكليف مديرية الطب البيطرى بتخصيص يوم أسبوعى لتطهير وتعقيم مدارس التربية الخاصة إلى جانب الاشراف اليومى على الوجبات الغذائية المقدمة لطلاب مدارس التربية الخاصة، وكذا اطلاق حملة للكشف المبكر عن الاعاقة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتنظيم حملات تثقيف صحى وتوعية للأمهات والحوامل والمقبلات على الزواج بمدارس المرحلة الثانوية الفنية.. إلى جانب اجراء الكشف الطبى الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أخصائى مخ وأعصاب بمستشفى العريش العام للكشف على المعاقين، وتزويد مدارس التربية الخاصة بالمياه العذبة مرتين أسبوعيا .

واستجاب المحافظ لبعض مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومنها انهاء الموقف التجنيدى لذوى الاحتياجات الخاصة ممن بلغوا السن القانونية دون مشقة الانتقال إلى منطقة التجنيد بتجميع أسماء المستحقين وابلاغ الجهات المعنية لتوفير لجنة خاصة لانهاء مواقفهم داخل المحافظة، وكذا تجميع أسماء المستحقين للتطعيم ضد كورونا لارسال فريق طبى لتسجيلهم وتطعيمهم داخل مدارس التربية الخاصة، وتوفير عدد من مترجمى الاشارة وتوزيعهم على المساجد الكبرى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الاشارة للمعاقين، والموافقة على انشاء مقاصف بمدارس التربية الخاصة ليعمل بها بعض الخريجين بالتنسيق مع المدرسة المنتجة بالتربية والتعليم، إلى جانب تزويد المدارس بغرف التكامل الحسى والدمج التعليمى لذوى الاحتياجات الخاصة، علاوة على تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخدمات اللازمة .

ووافق المحافظ على انشاء مدرسة جديدة للتربية الخاصة بالشيخ زويد لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة نظرا لزيادة أعدادهم بالمنطقة .

أما الدكتورة عزة كمال، مقرر عام المجلس الموافقات السابقة للمجلس، والتي تم تحقيقها من خلال إدارة التربية الخاصة والجهات الأخرى، فنوهت إلى العديد من التيسيرات والخدمات التي شملت مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة ومدارس الدمج والعمل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات.