حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف في أحياء سفاجا

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شنّت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة، برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، الثلاثاء، حملة موسعة لمتابعة وإيقاف أعمال مخالفات البناء بدون ترخيص.

أوضح رئيس المدينة، أنه تم تنفيذ حملة إزالة فورية تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة الشدات الخشبية، بإجمالي 3 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم إزالة أعمال مخالفة لثلاث أكشاك حديثة حديثة وشدة خشبية بدون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شدد شعبان، على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

كما أكد عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات أو تعديات على أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء، دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص تنفيذاً لتوجيهات الدولة.