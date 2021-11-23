وزير العدل يلتقي نظيره المصري لتعزيز التعاون العدلي

★ ★ ★ ★ ★

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، في مقر وزارة العدل المصرية، بوزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار عمر مروان، لبحث تعزيز التعاون العدلي بين البلدين، في إطار اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

وثمن وزير العدل الصمعاني حفاوة الاستقبال التي وجدها والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتي انعكست على اتفاقية عدلية تؤطر العلاقة بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالجانب العدلي.

وأعطى ملامح لبعض التطورات التي شهدها المرفق العدلي بالمملكة خلال الفترة الماضية بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله.

من جهته رحب وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، بوزير العدل وليد الصمعاني والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات العدلية بين البلدين، بما ينعكس على تعزيز سبل التعاون المشترك. واستعرض الجانبان المستجدات والتطورات العدلية في البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الاستفادة منها.