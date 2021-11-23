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السفير الفرنسي لدى المملكة يتمنى تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم

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السفير الفرنسي لدى المملكة يتمنى تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم السفير الفرنسي لدى المملكة يتمنى تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم

السفير الفرنسي لدى المملكة يتمنى تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم

تمنى سفير فرنسا لدى المملكة العربية لودوفيك بوي، تتويج فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً دعمه ومساندته وتشجيعه للاعبي الهلال في المباراة النهائية التي يواجه فيها نظيره أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال السفير الفرنسي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أرفقها بمقطع جاء فيها: "اليوم يومٌ تاريخيّ ، ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف:" أتوجه إلى لاعبي الهلال لا سيما اللاعبان قوميز وماريغا بكل التشجيع، أتمنى أن أحتفل هذا المساء في ملعب الملك فهد مع أهل الرياض بالنجاح الثامن للزعيم في دوري أبطال آسيا ..الموج الأزرق جاكم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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