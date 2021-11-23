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تراجع جديد غير مسبوق.. العملة التركية تخسر 13% من قيمتها خلال ساعات

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تراجع جديد غير مسبوق.. العملة التركية تخسر 13% من قيمتها خلال ساعات تراجع جديد غير مسبوق.. العملة التركية تخسر 13% من قيمتها خلال ساعات
"المركزي" يخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شهرين

تراجع جديد غير مسبوق.. العملة التركية تخسر 13% من قيمتها خلال ساعات

سجلت الليرة التركية من جديد انخفاضًا غير مسبوق، اليوم (الثلاثاء)، حيث خسرت 13 في المئة من قيمتها في غضون ساعات قليلة أمام الدولار لتصل إلى نحو 13 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى تصله.

ويأتي هذا التراجع القياسي الجديد غداة تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أكد أنه لن يغير سياسته النقدية وسيواصل مقاومة الضغوط، التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.

وخفض المصرف المركزي اليوم سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى، وذلك للمرة الثالثة في أقل من شهرين ، من 16 في المئة إلى 15 في المئة، بناءً على رغبة رئيس الدولة وعلى الرغم من التضخم بنحو 20 في المئة في عام واحد رسمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وساهمت تصريحات "أردوغان" بتراجع أكبر للعملة المحلية، فيما تثقل تكلفة المعيشة كاهل شريحة واسعة من السكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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