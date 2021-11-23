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بث مباشر الأن الهلال السعودي وبوهانج .. ناصر الدوسري يسجل هدف التقدم

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بث مباشر الأن الهلال السعودي وبوهانج .. ناصر الدوسري يسجل هدف التقدم بث مباشر الأن الهلال السعودي وبوهانج .. ناصر الدوسري يسجل هدف التقدم

بث مباشر الأن الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي.. تمكن ناصر الدوسري من تسجيل هدف التقدم للزعيم في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

بدأ الهلال بشكل قوي هجوميًا وتسلم الدوسري الكرة وصوب بقوة ولم يتمكن حارس الفريق الكوري من التصدي لها.

تشكيل الفريقين:

وتحظى المباراة المرتقبة بين الهلال وبطل كوريا بمتابعة جماهيرية كبيرة حيث نفذت جميع تذاكر المباراة بعد ساعات من طرحها.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 موعداً للمباراة النهائية للبطولة الألوى للأندية في القارة الصفراء، كما حدد لها استاذ الملك فهد الدولي.

المصرى اليوم

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