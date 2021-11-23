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الإدارية العليا تمنع وليد الفيل من خوض انتخابات الأهلي ضد العامري فاروق

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الإدارية العليا تمنع وليد الفيل من خوض انتخابات الأهلي ضد العامري فاروق الإدارية العليا تمنع وليد الفيل من خوض انتخابات الأهلي ضد العامري فاروق

بعد قرار عودته للانتخابات من جديد بقرار في الأسبوع الماضي من محكمة القضاء الإداري، تم من جديد استبعاد الدكتور وليد الفيل من خوض انتخابات النادي الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل 26 نوفمبر الجاري.

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حسين وبإجماع الآراء وقف تنفيذ الحكم الصادر بإدراج المرشح وليد توفيق على الفيل في الدعوى رقم 6193 لسـ76ـنة ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/11/2021.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت بإدراج إسم المرشح وليد الفيل ضمن كشف المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في انتخابات الأهلي المقرر لها الجمعة المقبل.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة عن وزير الشباب والرياضة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالبت فيه بصورة مستعجلة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وما ترتب عليه من آثار، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وحمل الطعن رقم 11912 لسـ 68ـنة ق الدائرة الأولى فحص التي قضت بجلسة اليوم وقف تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من آثار وإحالة الشق الموضوعي للدائرة الأولى علوي.

وبحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي اليوم الثلاثاء يعود العامري فاروق مرشحًا وحيداً على منصب نائب الرئيس في انتخابات الجمعة المقبلة لإختيار مجلس إدارة جديد للأهلي.

المصرى اليوم

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