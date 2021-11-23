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انطلق موسم الصيد في ميناء العريش البحري بعد توقف دام 3 سنوات للظروف التي شهدتها محافظة شمال سيناء.

وأكد المهندس سامى الهواري، رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، في بيان، الثلاثاء، أنه تم فتح المنطقة غرب ميناء العريش البحرى أمام الصيادين لممارسة الصيد في البحر المتوسط وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي حددتها الجهات المعنية، لافتًا إلى السماح بالصيد في منطقة غرب ميناء العريش، ومنع الصيد في منطقة شرق الميناء، بعد تجديد ترخيص المراكب، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

وذكر أن عمليات سروح الصيادين تبدأ يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة الثالثة عصرًا في المنطقة المحددة للصيد، وفقًا للشروط التي تم اعلانها على الصيادين، مع منع الصيد في منطقة شرق العريش وخلال فترات الليل، وفي حالة المخالفة سيتم سحب رخصة الصيد ومنع المركب من السروح.

وأشار "الهواري" إلى دعم صغار الصيادين من خلال مبادرة بر أمان، التي تم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر، وشملت مناطق العريش وبئر العبدورمانة، بإجمالي مستفيدين ١٢٢٨ مركب صيد و3589 صيادا موزعين على العريش 970 صيادًا، بئر العبد1872 صيادا، ورمانة 747 صيادا، حيث يتم دعمهم ببدل حماية ووقاية عن طريق مكاتب المصايد بالعريش وبئر العبدورمانة، علاوة على قيام المبادرة أيضًا باحلال وتجديد المراكب المتهالكة وتوفير مستلزمات للصيادين فور إستئناف الصيد بالبحر المتوسط.

انطلاق موسم الصيد في ميناء العريش بعد توقف دام 3 سنوات

انطلاق موسم الصيد في ميناء العريش بعد توقف دام 3 سنوات

انطلاق موسم الصيد في ميناء العريش بعد توقف دام 3 سنوات

انطلاق موسم الصيد في ميناء العريش بعد توقف دام 3 سنوات

انطلاق موسم الصيد في ميناء العريش بعد توقف دام 3 سنوات

انطلاق موسم الصيد في ميناء العريش بعد توقف دام 3 سنوات