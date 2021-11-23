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و تقوليلى !!

شعر ..أحمد مدين

وتقوليلى شايل الهم ليه ؟!

شايفة الطريق اللى مشيناه كان شكله إيه ؟

ولا الوجع طول السنين ..

ولا الدموع ولا الحنين، والإشتياق ..

فاكره الفراق ؟

لما وقت جه علينا وكنا خلاص هنبعد

طب هنسى إيه ؟

هنسى وقت النوم لما كنت بنام مفتح م اللى جاى ..

عايزُه ييجى وخايفُه ييجى ..

فاكره ليه ؟

فاكره الكلام والوعود بالدنيا ديّا ؟

فاكراها.. آه هي ديّا.. كانت أحلام ..

وأهه لما جت، مش سهل أنسى ..

أنى كنت بنام مفتّح م اللى جاى ..

ونفسى تيجى اللحظة ديّا ..

وأحلف منام ..

وأفتكر ،

شوفتى إزاى وصلنا لطريق مضلم

مافيهوش خطا!! مالهوش نهاية !!

يااه على الحكاية ؟

قد إيه كنا لسانا لنحلم ..

ويوم ما خلاص نقرب على البر

نلقى المياه جاية ..

وغرقنا ياما في متاهة من البداية ..

فاكرة يوم من الجامعة عدّى ؟

كنت أول مرة أشوفك والكلام ده ..

كنت لسه بشوف ملامحك ،

كنت يادوب بنطق حروفك

واحدة.. واحدة ..

كان يبان لسعه كسوفك

نظرتك هايبة الخجل واللى حصل ..

وأنا م الهبل سكت خالص

وكان في عروقى ساعتها الدم جامد ..

والنهاردة ..

افتكرت يوم من الجامعة عدّى ..

فاكرة مادة إيه ؟

اللى إبتدينا فيها نشيل موّدة !!

فاكرة السؤال ده ؟

اللى إنطردنا يومها بسببه برا !!

وإتواعدنا لأول مرة

ولما شفنا بعض قصاد عيونا

ركبنا سابت ..

م الميعاد ده ..

مش كل يوم م العمر عدّى ..

أيام كتير عدت وفاضله ..

أيام كتير بينا في مفاضلة ..

بين تنمحى ولا تفضل في القلب أولى ؟!

وتقوليلى شايل الهم ليه ؟