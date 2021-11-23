و تقوليلى !!
شعر ..أحمد مدين
وتقوليلى شايل الهم ليه ؟!
شايفة الطريق اللى مشيناه كان شكله إيه ؟
ولا الوجع طول السنين ..
ولا الدموع ولا الحنين، والإشتياق ..
فاكره الفراق ؟
لما وقت جه علينا وكنا خلاص هنبعد
طب هنسى إيه ؟
هنسى وقت النوم لما كنت بنام مفتح م اللى جاى ..
عايزُه ييجى وخايفُه ييجى ..
فاكره ليه ؟
فاكره الكلام والوعود بالدنيا ديّا ؟
فاكراها.. آه هي ديّا.. كانت أحلام ..
وأهه لما جت، مش سهل أنسى ..
أنى كنت بنام مفتّح م اللى جاى ..
ونفسى تيجى اللحظة ديّا ..
وأحلف منام ..
وأفتكر ،
شوفتى إزاى وصلنا لطريق مضلم
مافيهوش خطا!! مالهوش نهاية !!
يااه على الحكاية ؟
قد إيه كنا لسانا لنحلم ..
ويوم ما خلاص نقرب على البر
نلقى المياه جاية ..
وغرقنا ياما في متاهة من البداية ..
فاكرة يوم من الجامعة عدّى ؟
كنت أول مرة أشوفك والكلام ده ..
كنت لسه بشوف ملامحك ،
كنت يادوب بنطق حروفك
واحدة.. واحدة ..
كان يبان لسعه كسوفك
نظرتك هايبة الخجل واللى حصل ..
وأنا م الهبل سكت خالص
وكان في عروقى ساعتها الدم جامد ..
والنهاردة ..
افتكرت يوم من الجامعة عدّى ..
فاكرة مادة إيه ؟
اللى إبتدينا فيها نشيل موّدة !!
فاكرة السؤال ده ؟
اللى إنطردنا يومها بسببه برا !!
وإتواعدنا لأول مرة
ولما شفنا بعض قصاد عيونا
ركبنا سابت ..
م الميعاد ده ..
مش كل يوم م العمر عدّى ..
أيام كتير عدت وفاضله ..
أيام كتير بينا في مفاضلة ..
بين تنمحى ولا تفضل في القلب أولى ؟!
وتقوليلى شايل الهم ليه ؟