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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيون الذين شاركوا في لقاء البنك الأهلي، أمس، تدريبات استشفائية خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإجهاد بسبب ضغط المباريات.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له، الخميس المقبل، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد تعادل مع نظيره البنك الأهلى بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدورى العام.