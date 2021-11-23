عرض أول حلقات «النظارة البيضا» ضمن مسلسل «نصيبي وقسمتك» السبت

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أكد المنتج أحمد عبدالعاطي، بدأ عرض أول حلقات الموسم الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والتي تحمل عنوان «النظارة البيضا» بدءَا من السبت القادم، عبر شاشة قناة on e وon drama، بطولة أميرالمصرى وكارولين عزمى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، ويشارك في البطولة الفنان أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبوسريع، وسماء إبراهيم، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي ينتهي بمفاجأة.

معروف أن أمير يجسد خلال العمل شخصية دكتور جامعي يُدعي فخر، والذي يواجه بعض الصعوبات الاجتماعية خاصةً مع أهله الذين لا يهتمون بالتعليم على عكسه تمامًا.

معروف أن أمير المصري فاز مؤخرًا بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا- BAFTA Awards، Scotland وذلك عن دوره في فيلم Limbo، وقد أعلن أيضاً عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، كما ينتظر إطلاق فيلمه السينمائي ريتسا، والذي يعود به إلى قاعات السينما العربية.