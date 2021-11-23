نائب وزير الصناعة: المملكة لن تتساهل في الصحة والأمان والأمن الغذائي

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خلال مشاركته في جلسة ضمن أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع بالإمارات

‬شارك نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل في جلسة نقاش بعنوان "تواصل من أجل التعاون: إحداث ثورة في شبكات التوريد"، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع (GMIS) التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المهندس "الزامل" أن المملكة لن تتساهل في الصحة والأمان والأمن الغذائي، وعملت على تحقيق ذلك بتسخير الموارد والشبكات الرقمية لديها لنجاح الشبكات التعاونية الرقمية وسلاسل التوريد، مضيفًا أنها تغلبت بنجاح على جائحة كورونا، وقللت من تأثير الوباء السلبي عليها، وعمل الجهات الحكومية بانسجام لاحتواء الجائحة، كما تمكنت من إدارة الجائحة بنجاح بفضل موثوقية سلاسل التوريد لديها، ومرونة قطاعها الصناعي وقدرتها على الاستجابة السريعة للأزمة ورفع قدراتها الإنتاجية لتوفير المنتجات اللازمة، وتعزيز قدرات إنتاج الأغذية والمشروبات، ودعم الإنتاج الزراعي والمعدني الحديث.

وأشار "الزامل" إلى أن الأدوار الرئيسة للحكومة في أثناء الجائحة شملت: إنشاء البنية التحتية المناسبة ووضع تشريعات جديدة للتكيف مع الجائحة، وتعزيز هذه التشريعات، وإيجاد آليات لتحفيز الاقتصاد وإيجاد الفرص لتحفيز نموه.

يُذكر أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع (GMIS) في إكسبو 2020 دبي،عقدتها برئاسة مشتركة "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)" ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة والتكنولوجيا حول العالم وعدد من قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين في قطاع الصناعة. وتهدف القمة إلى مناقشة وتشكيل مستقبل قطاع التصنيع ووضعه ضمن خطط التجديد الاقتصادي وصنع السياسات الحكومية.