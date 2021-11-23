بعد حالات تسمم التلاميذ.. مقترح برلماني بصرف مقابل مادي بدلا من الوجبة المدرسية

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تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن دائرة أبنوب ومركز الفتح بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ظهور حالاتلتسمم لطلبة المدارس نتيجة تناول الوجبات المدرسية، والتي قال النائب إنها ناتجة عن سوء التخزين.

واقترح النائب عصام العمدة في طلب الإحاطة ألغاء الوجبات المدرسية وإستبدالها بمقابل نقدي يتم توزيعه على الطلاب شهرياً وسوف يستفيد منه الطلبة والطالبات غير القادرين ،ومن لا يرغب يتم كتابة إقرار من ولي الأمر ويوضع في صندوق تحت إشراف المدرسة للصرف منه على أنشطة المدرسة أو تعيين عمال نظافة.

وكانت قد ظهرت أكثر من حالة تسمم بين التلاميد في بعض المدارس بالمحافظات، منها «كفر الشيخ وأسيوط وقنا» بسبب الوجبات المدرسية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس، أرجعها البعض لسوء التخزين.