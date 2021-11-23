مطرقة (قصة قصيرة)

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لا أستطيعُ أن أتذكّر منذ متى وأنا أمكثُ فى هذه الزنزانة الرطبة نصف المعتمة. منذ سنواتٍ أو شهور. ربما انفصلتُ عن جسد أمى هاهنا فى هذه الغرفة الخشنة، فلم أرَ غيرَها. لا أتذكّر حياتى السابقة لهذا المكان. وليس بوسعى أن أجزمَ لكم إن كنتُ أقضى فترة عقوبة، بسبب ارتكابى جريمة ما، أو أن أحدهم حبسنى هنا لحمايتى من خطر مجهول يتربصُ بى خارج هذه الزنزانة. أعلمُ أن قانونكم يعزلُ المجرم، لا الضحية. ولكن نسيانى ما مضى يسمح لى بمساحة من الخيال تتجاوز قوانينَ وضعتموها أنتم. مَن أنتم؟ لا أعرفكم. وبالتالى لستُ مجبرةً أن أقرَّ بما وضعتم. ولكن... كيف تسنّى لى معرفة قانون العزل والاصطفاء فى عالمكم؟ لا أدرى.

فقد وجدتُ نفسى هكذا: امرأة فى منتصف العمر محتشدةً بالمعارف والعلوم والفنون. أغنّى وأرقصُ وأعزفُ. صحوتُ فى أحد النهارات على صوت يمامة تهدِلُ بين قضبان نافذة صغيرة فى أعلى غرفة ضيقة وطويلة. نافذةٌ تُطلُّ على ربوة وفى الأفق البعيد مدينةٌ تتناثرُ أضواءُ مشاعلها مثل فتاتٍ من الثريّات على صفحة الليل الأسود. وفى النهار لا شىء سوى الصمت وزمن شاسع لا يمرُّ، ولا يتوقف. لابد أن أقفَ على أطراف أصابعى حتى أنظر من النافذة.

فى نهاية الزنزانة بابٌ مظلم موصدٌ توقفتُ منذ سنواتٍ عن محاولات الطرق عليه. فلا أحدَ يجيبُ. لا شىء فى محبسى سوى سرير صغير يكفى جسدى متكوّرًا فى وضع الجنين. طاولةٌ مستديرة عليها ناى خشبى أعزفُ عليه فتتجمعُ العصافيرُ عند نافذتى تحملُ لى شيئًا من حبوب الشعير. مقعدان خشبيان وصنبورٌ ومرآةٌ، ومشطٌ عاجى أمرِّرُه بين خصلات جدائلى، ومطرقةٌ. بين الزمان والزمان، أسمعُ صريرَ الباب الصدئ، لتدخل طفلةٌ صغيرة تحملُ كيسًا من الورق. أعرفُ ما بداخله. فهو طعامى الوحيد، إلى جوار الحبوب التى تجلبها العصافير. كسراتٌ من الخبز الجاف أمضغُها بحذر وأستحلبُ رحيقَها بحرص لكى تكفينى حتى موعد الزيارة القادمة.

الطقوسُ ثابتةٌ فى جميع الزيارات. تضعُ الطفلةُ الخبز على الطاولة. تُحرّك أحد المقعدين ليواجه المقعدَ الذى أجلسُ عليه. تحافظُ على مسافة ثابتة بيننا. متر ونصف المتر. تجلس وتضم ساقيها وتضعُ كفيها على ركبتيها ثم ترفعُ رأسها وتنظر نحوى دون أى تعبير على وجهها. تظل تشخصُ فى عينيّ صامتةً نحو الساعة أو الساعتين، ثم تنهضُ فى هدوء، وتتناولُ المطرقة وتضع يدها فى جيبها. تُخرج مسمارًا، وتذهبُ نحو الحائط المواجه للنافذة، وتدقُّ المسمارَ فى الحائط تاركةً منه حوالى البوصة. تضعُ المطرقة على الأرض، وتتجه نحو الباب، دون أن تنظر نحوى. ودون طرقة واحدة، يُفتحُ البابُ ويبتلعُ «عهد».

أطلقتُ عليها اسمَ «عهد» لأننى لا أعرف لها اسمًا. فكرتُ أن أسميها «خرساء». لكننى شعرتُ بسخافة الاسم أولا، وثانيًا كنتُ أرتعبُ من فكرة أن تخرج ولا تعود فأفقدُ التواصلَ الوحيد مع العالم الخارجى، فضلا عن موتى جوعًا. لهذا أسميتُها «عهدًا» رهانًا على العهد الذى لابد يأتى، وإن تأخر. نحيلةٌ شاحبةٌ ذات شعر قصير أحمر. تلبسُ دائمًا فستانًا قصيرًا له جونلة واسعة مثل ملابس الباليرينات. للفستان جيبان، فى جيب منهما تحتفظُ بالمسامير التى تدقها فى جدران زنزانتى. منذ زمن بعيد توقفتُ عن الحديث معها. فى البدء حاولتُ وحاولت دون جدوى. سألتُها عن اسمها وعن اسمى؟ سألتُها لماذا أنا سجينةٌ؟ سألتُها عن مساميرها ولماذا تدقها فى عالمى، مسمارًا واحدًا فى كل زيارة؟ هل يحسبون الزمنَ بعدد المسامير كما أفعلُ أنا؟ اليومَ صار فى زنزانتى ثلاثون مسمارًا، فهل هذا يعنى أننى مكثتُ فى محبسى ثلاثين عامًا، أو ثلاثين شهرًا، أو ثلاثين دهرًا؟ سألتُها متى ستنتهى فترةُ عقوبتى وأخرج، ومنذ متى وأنا فى محبسى؟ سألتُها عن علاقتى بها وعلاقتها بى؟ سألتُها عن المدينة التى تطلُّ على ربوة السجن. سألتها هل ثمّة من يسألُ عنى بالخارج؟ مَن يرسلُها بالطعام والمسامير؟ سألتُها إن كان بالمعتقل مساجينُ آخرون، ولمَ لا أسمعُ صوتَهم؟ وكانت الإجاباتُ دائمًا واحدة: الصمت. على سبيل التغيير، بدأ حوارى الأحادى يأخذ منعطفًا آخر. حدّثتها عن الوجود والله والموت. عن العدمية والرجاء. عن الموسيقى والرسم والنحت والنباتات والطيور التى تزور نافذتى بين الحين والآخر. «عهد» لا تجيبُ. ولا كلمة منذ دخلت عالمى فى عهد المسمار الأول. لكنها تأتى بين الزمان والزمان ولا تُخلف موعدها، شأنها شأن «العهد». اليومَ جاءت وقد بلغتُ الثلاثة وثلاثين مسمارًا. فخطر لى أن أسألها السؤالَ الذى لو كنتُ أعرف عواقبَه ما سألتُه. سؤالٌ فيه هلاكى.

بعدما وضعتِ الطعامَ وحركت المقعدَ وجلست تنظر إلىّ، قررتُ ممازحتها.

- تعرفى إنى سميتك «عهد»؟! إيه رأيك فى الاسم؟ حبيتك يا عهد وتعودت على وجودك. دايمًا جميلة. دايما فستانك نظيف ومكوى وشعرك متسرح وبيلمع. أنا عارفة إنك مش بتحبى تتكلمى معايا. أو يمكن عندك أوامر بكده. أو يمكن مش فاهمة كلامى وبتتكلمى لغة تانية. لكن من فضلك هاسألك سؤال واحد بس، وعهد منى يا «عهد»، عمرى ما هاسألك أى سؤال تانى.

نظرت لى بحدّة وغضب، ونهضت من مقعدها فورًا وكأنما قرأت السؤالَ فى عقلى قبل النطق به. دقّت المسمار الثالث والثلاثين على عجل ومشت نحو الباب، وقد أخذت معها المطرقةَ التى اعتادت أن تتركها فى زنزانتى. توقفتْ برهةً والتفتت لى، وتلك سابقةٌ جديدة أيضًا لم تفعلها من قبل. رفعت يدها فيما يشبه تلويحة الوداع. انفتح البابُ وابتلعها الظلام، ولم تعد من يومها أبدًا. اختفت «عهد» ولم تعد. ها العهودُ تُخلف الوعد! أغضبها سؤالٌ جالَ فى ذهنى فعاقبتنى على التفكير فيه دون البوح به.

مضت «عهد» إلى غير رجعة دون أن أسألها لماذا لا يتغير شكلُها ولا عمرُها من زيارة إلى أخرى؟ هل هى عابرةٌ للزمن؟ وهل شكلى أنا أيضًا لا يتبدل مع الزمن؟ لكننى لمحتُ أمس الأول شعرةً بيضاءَ عالقةً بالمشط، ما يدلُّ على أننى أشيبُ، فلماذا لا تكبرُ الطفلةُ؟!.