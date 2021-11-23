4 قصائد «شعر»

★ ★ ★ ★ ★

1 - وجه أمى لا وجه القمر

انتصف الليل

واكتمل الإرهاق

تتلألأ أنوار المدينة

تنطفئ الأحلام والأشواق

انتصف الليل

واكتمل الزهد

لا أسمع إلا الصمت

ونداء الأوراق

انتصف الليل

واكتمل حصار الذكريات

أخفى وجهى

تحت الوسادة والملاءات

لكنها أصبحت خبيرة فى اقتحامى

وبارعة فى التحايل وإيجاد الثغرات

انتصف الليل

واكتمل وجه القمر

لكننى أريد وجه أمى

لا وجه القمر

انتصف الليل

اكتملت آهات الألم

تتسارع محمومة دقات قلبى

متباطئة مخنوقة شهقات الجسد

تهتز السماء.. تتساقط فوقى النجوم

لا أحد معى.. لا أحد

■ ■ ■

2 - هكذا حياتى

نصف يقظتى «نوم»

نصف نومى «يقظة»

نصف سعادتى «حزن»

نصف حزنى «سعادة»

نصف نشاطى «كسل»

نصف خمولى «نشاط»

نصف عقلى «جنون»

نصف جنونى «عقل»

نصف حياتى «موت»

ونصف موتى «حياة»

هذه «أنا» أحبها

أفهمها وأفخر بها

■ ■ ■

3 - بدلا من قلبى

بدلا من قلبى

وضعت قطعة كبيرة من الحجر

حائط صد

يحمينى من يأس الأشواق

تحرش الدخلاء

وغدر القدر

قطعة واحدة من الحجر

تمنحنى الهدوء الكامل والسَكينة

تغنينى عن الحاجة والسؤال

حجر لكنها

أجمل الحقيقة

وأروع الخيال

■ ■ ■

4 - قرض

منْ يقرضنى عيونا

لأواصل مهمة البكاء؟

منْ يمنحنى عمرا

لأكمل واجب الوفاء؟