«وجع كام يوم».. أحمد جمال يطرح أغنية جديدة عبر يوتيوب

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طرح المطرب أحمد جمال أغنيته الجديدة «وجع كام يوم»، وهي أغنية درامية عاطفية، يكشف فيها عن اتخاذه لقرار الانفصال عن حبيبه، ويفضل الوحدة عن الاستمرار في علاقة ارتباط ميؤس منها.

تعتبر أغنية «وجع كام يوم» هي الأغنية التاسعة من ألبومه الجديد وهي من كلمات جمال الخولي وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والأغنية الأن على اليوتيوب.

وتقول كلمات أغنية «وجع كام يوم» وجع كام يوم لحد انا وانت ع الوحده ما نتعود، خسرنا كتير واي خساره غير العمر تتعوض، مافيش بينا اللي كان بينا زمان خلصت، مشاعر الحب من كتر الوجع نقصت، حياتنا انا وانت اولها واخرها وعود، كلام وقلوبنا من كتر الكلام يأست، ماحدش مات ف يوم م الوحده بس انت اللي مستغرب

هايحصل ايه ما جايز ف الفراق الراحه ما نجرب».