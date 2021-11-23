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أصدر النائب العام في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أمرًا باعتقال مواطن بتهمة «الإسائة للذات الإلهية.»

وحسبما أفادت به صحيفة «عكاظ» السعودية، الثلاثاء، صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمرًا بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في مقطع فيديو على «تويتر» بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

وقال المصدر إن «النائب العام وجّه بمباشرة إجراءات التحقيق معه بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه».

وشدد المتحدث على أن «النيابة العامة لن تألو جهدا في ملاحقة وتجريم مروجي الأفكار الماسّة بالقيم الدينية وتقديمهم للعدالة».

وأكد في السياق أنهم «ماضون في محاصرة أرباب الفكر الإرهابي الذين يحاولون نشر أفكارهم بين أوساط المجتمع».