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تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ «التخابر مع داعش» لـ 20 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ «التخابر مع داعش» لـ 20 ديسمبر تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ «التخابر مع داعش» لـ 20 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، الاثنين، محاكمة 8 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي .لجلسة 20ديسمبر

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم تمويل الإرهاب وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج ، بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم، وتداولوا معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحر ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

المصرى اليوم

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