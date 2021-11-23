الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث شارع السودان» 30 نوفمبر

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حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة 30نوفمبر للحكم على متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شارع السودان».

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بتأييد السجن المؤبد لمتهمين، والحبس 10 سنوات لحدث، وذلك في إعادة المتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015، والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شارع السودان».

وعاقبت المحكمة المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان واشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام في خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.