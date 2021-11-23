  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد فتوح ينتظم فى تدريبات بعد الشفاء من الإصابة

Print
أحمد فتوح ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد الشفاء من الإصابة أحمد فتوح ينتظم فى تدريبات بعد الشفاء من الإصابة

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة.

وشارك اللاعب في التدريبات التي اقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، والتي شارك خلالها المستبعدون من لقاء البنك والبدلاء. وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض الإشراف على التدريبات برفقة البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد للزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

سفير مصر في جنوب أفريقيا: شعبية موسيماني كبيرة والزمالك له جماهيرية مثل الأهلي

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

يد الزمالك يهزم سبورتنج 35-32 بدوري المحترفين

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

مرتضي منصور يستقبل وفد الأهلي الرسمي في نادي الزمالك .. صور

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين

طارق يحيي: كارتيرون يحتاج لمدرب عام ومبادرة الزمالك بداية لعودة العلاقات بين القطبين