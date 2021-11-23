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انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الركبة.

وشارك اللاعب في التدريبات التي اقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، والتي شارك خلالها المستبعدون من لقاء البنك والبدلاء. وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض الإشراف على التدريبات برفقة البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد للزمالك للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .