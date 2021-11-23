مانشستر يونايتد يجد بديل سولشاير في فرنسا

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كشفت تقارير أن مانشستر يونايتد يُريد أن يُصبح مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو هو المُرشح المثالي ليحل محل أولي جونار سولشاير في أولد ترافورد.

ويعتقد أن المدرب الأرجنتيني حريص على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن عانى من أجل الاستقرار في العاصمة الفرنسية.

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل أولي جونار سولشاير بعد هزيمته 4-1 أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي. تعرض النرويجي لضغوط هائلة بعد هزيمة فريقه 5-0 أمام ليفربول وهزيمته 2-0 أمام مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولية.

تم منح النرويجي وقتًا لإنقاذ وظيفته في أولد ترافورد، لكنه لم يتمكن من تغيير الأمور لصالح مانشستر يونايتد. انفصل النادي عن المدرب البالغ من العمر 48 عامًا، وعين مدرب الفريق الأول مايكل كاريك كمدير مؤقت حتى يتمكنوا من العثور على بديل طويل الأمد للمدرب النرويجي.

يُنظر إلى مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو على أنه المرشح المثالي ليحل محل سولشاير في مانشستر يونايتد. استمتع الأرجنتيني بخمس سنوات ناجحة في توتنهام هوتسبر. قاد النادي إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2016-2017 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19.

أصبح بوتشيتينو مدربًا للعمالقة الفرنسيين سان جيرمان في منتصف موسم 2020-21. لم يتمكن من قيادة النادي للفوز بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لكنه تمكن من مساعدة باريس سان جيرمان للفوز بكأس فرنسا.