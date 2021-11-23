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خفر السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا إفريقيا قرابة سواحل منطقة الزاوية

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خفر السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا إفريقيا قرابة سواحل منطقة الزاوية خفر السواحل الليبي ينقذ 235 مهاجرا إفريقيا قرابة سواحل منطقة الزاوية

يواصل العديد من شباب القارة السمراء اللجوء إلى قوارب الموت هروبًا من الفقر الذي يواجهونه في بلدانهم؛ إذ أعلن جهاز حرس السواحل الليبي إنقاذ 235 مهاجرا غير شرعي يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن ثلاثة قوارب متهالكة قبالة ليبيا قاصدين أوروبا.

أوضح الجهاز في بيان له أنه سلم المهاجرين للجهات المختصة في مدينة الزاوية، دون ذكر تفاصيل، ولفت إلى أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار دوره الإنساني في عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

وكان خفر السواحل الليبي، أعلن قبل 11 يوما إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.

وقال جهاز حرس السواحل في بيان إنه «في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية ومفقود واحد قاموا بالبحث عليه ولم يتم العثور عليه كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي كان في حالة غرق».

وتابع حرس السواحل أنه «فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق صبراتة التشكيل الأول، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه».

وأضاف: «بعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية».

المصرى اليوم

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